sonyazhytkova .23 мая, 2024 1

Новий кінодистриб'ютор Quiver Distribution оприлюднив свіжий кліп зі свого останнього кінопроєкту - мафіозної стрічки "Свіжі Вбивства".

Сценаристка, режисерка та головна акторка Дженніфер Еспозіто (зірка серіалів "Синя Кров", "Літо Сема"), разом з Емілі Бейдер, Одессою А'зіон, Доменіком Ломбардозі, Аннабеллою Шкьорра, Ніколасом Цірилло та Девідом Яконом, створили неперевершений ансамбль.

У фільмі "Свіжі Вбивства" зображено кінець 1980-х років на Стейтен-Айленді через призму переживань Роуз Ларуссо, юної дівчинки, яка випадково виявляє, що її батько - новий "король" місцевої мафії. Бажання Роуз відмовитися від запланованого для неї майбутнього швидко стає загрозою для її життя та віддаленням від рідних: матері Франсін, сестри Конні та тітки Крістіни. Фільм створюють Дженніфер Еспозіто, Леслі Енн Оуен, Крістін Крокос та Саманта Спречер.

Прем'єра стрічки у кінотеатрах, запланована на 14 червня.

Джерело: Deadline