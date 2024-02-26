sonyazhytkova .26 февраля, 2024 0

Disney Branded Television, BBC Studios Kids & Family та Австралійська Корпорація Радіомовлення встановили дату прем'єри нової серії "Ghostbasket" на неділю, 7 квітня, підготовивши дебют 28-хвилинного спеціального випуску "The Sign", який відбудеться тижнем пізніше, у неділю, 14 квітня.

Обидва епізоди спочатку вийдуть через ABC Kids в Австралії, а потім будуть глобально розгортатися того ж дня на Disney+, Disney Junior та Disney Channel у всіх інших доступних регіонах (з винятком Китаю та Нової Зеландії). "The Sign" встановлює рекорд найдовшого епізоду серії Пес Блуї, тоді як "Ghostbasket" має стандартну довжину. Обидва епізоди написані творцем і письменником серії Джо Брумом, зняті Річардом Джеффрі і вироблені Ludo Studio.

Анімаційний феномен завершив минулий рік, як беззаперечний лідер серед серіалів для малюків та одним із найпопулярніших у всіх категоріях глядацької аудиторії. Дані від Nielsen підтверджують, що серіал посів перше місце серед маленьких глядачів та друге місце в загальному рейтингу. Десять нових епізодів серії були випущені у січні на платформі Disney+, і вони вже встигли стати лідерами за кількістю переглядів, досягнувши вражаючої цифри - 1,5 мільярда хвилин. З 25 березня по 5 квітня вони також будуть доступні на Disney Channel та Disney Junior.





Проєкт, який стартував в Австралії в 2018 році, був визнаний нагородами та номінаціями від таких організацій, як AACTA, Міжнародні Кінематографічні Еммі, Асоціація Телекритиків, BAFTA та Critics' Choice Awards.

Джерело: Deadline