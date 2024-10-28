sonyazhytkova .28 октября, 2024 8

Трейлер переносить глядача у 1942 рік, на простори Тихого океану, де японський солдат Сайто та британський військовополонений Бронсон потрапляють на безлюдний острів, де стають мішенню для смертоносної істоти під назвою "Orang Ikan".

Фільм "Orang Ikan", над яким працював режисер і сценарист Майк Вілуан, відомий також стрічками "Buffalo Boys", "Losmen Melati" і продюсерською роботою над "Crazy Rich Asians", розповідає захоплюючу історію про боротьбу за виживання та незвичайне братерство. Головні ролі виконали Дін Фуджіока ("Fullmetal Alchemist") та Каллум Вудхаус ("All Creatures Great and Small").

Події розгортаються під час Другої світової війни, коли японське судно перевозить військовополонених для примусової праці. Серед полонених — Сайто, якого везуть до Японії для страти за зраду. Прикутий до британського солдата Бронсона, він виявляється втягнутим у битву за життя, коли союзники торпедують корабель. Їх обох викидає на пустельний острів, де вони стають здобиччю жахливої істоти, відомої як Orang Ikan.

Інспірований класичними монстр-фільмами на кшталт "Creature from the Black Lagoon" і легендами малайського фольклору, "Orang Ikan" поєднує в собі реалії війни з елементами братерства і людяності, які сягають крізь жахіття та випробування, нагадуючи про силу людського духу навіть у найтемніші моменти.

Джерело: Deadline