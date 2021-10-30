Анастасия Лях .30 октября, 2021 4

Эксперт по оружию Ханна Рид, которая работала оружейным консультантом-реквизитором на фильме «Раст», сделала официальное заявление, пишет Variety.

Ранее пресса писала, что Ханна Рид была малоопытной в оружейном деле и якобы в интервью не раз говорила, что чувствует себя неуверенно, боится сделать что-то не так и особенно нервничает всякий раз, когда реквизитное оружие нужно зарядить холостыми патронами.

В заявлении Рид выразила соболезнования семье погибшей Галины Хатчинс и сказала, что безопасность на съемочной площадке для нее самое важное и что ранее ее репутация как профессионала не была запятнана никакими инцидентами, и что она не имеет ни малейшего понятия, как боевые патроны попали в реквизитный пистолет. По словам Ханны, боевые патроны, о наличии которых она была проинформирована, находились под замком, никто из съемочной группы не имел к ним доступ, и после случившейся трагедии все они оказались нетронутыми на своем месте.