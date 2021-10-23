Анастасия Лях .23 октября, 2021 6

Как пишет издание TMZ, специалист по оружию Ханна Рид, работавшая оружейным консультантом-реквизитором на фильме «Раст», где на днях был случайно убит человек, не имела большого опыта в данном деле.

Ханна является дочерью известного голливудского оружейника Телла Рида, работавшего на съемках фильмов «Поезд на Юму», «Джанго освобожденный», «Однажды в Голливуде» и многих других. У ее отца колоссальный опыт, но сама Ханна занимается этим ремеслом совсем недавно и, по ее собственным словам, часто чувствует себя неуверенно во время работы и опасается сделать что-то не так. Ранее в интервью девушка отметила, что больше всего боится заряжать реквизитные пистолеты холостыми патронами, что, мол, у нее буквально трясутся руки.

Также недавно стало известно, как именно в руках актера Алека Болдуина оказался не бутафорский, а настоящий заряженный пистолет, из которого была случайно убита кинооператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Оружие с боевым патроном Болдуину дал один из ассистентов режиссера. Следствие установило, кто именно это сделал и на ком лежит груз вины, но имя виновного пока умалчивается. Подозреваемый признал, что дал пистолет актеру, но заверил, что сам не знал о наличии в нем боевого патрона. Ни ему, ни Ханне Рид следствие пока что не предъявило официальных обвинений.

Напомним, инцидент произошел на съемках вестерна «Раст» в Нью-Мексико , где Алек Болдуин исполняет одну из ведущих ролей. Когда на съемочной площадке раздался выстрел из якобы бутафорского реквизита, пуля полетела в грудь оператора Галины Хатчинс и также зацепила режиссера Джоэла Соузу. Ранение Хатчинс оказалось смертельным, и девушка скончалась в больнице. Постановщик отделался «царапиной» и шоком.

Впоследствии Болдуин выразил глубочайшую печаль в связи с произошедшей трагедией и заявил, что готов активно сотрудничать со следствием и оказать любую помощь мужу и ребенку Галины Хатчинс. Съемки фильма в настоящее время, конечно же, приостановлены.