sonyazhytkova .19 августа, 2024 0

У своєму нещодавньому дописі в соціальних мережах режисер Раян Джонсон повідомив про офіційне завершення зйомок третьої частини детективної франшизи "Ножі наголо", де Деніел Крейг знову зіграє головну роль.

"І ось, ми завершили зйомки 'Прокинься, мрець'. Все пройшло неймовірно швидко! Найкраща знімальна команда, чудовий акторський склад – це були по-справжньому особливі зйомки, і я не можу дочекатися, коли зможу зібрати все докупи", – написав Джонсон на платформі X, раніше відомій як Twitter.

Режисер також опублікував фото з написом: "Будь ласка, пам'ятайте про могили".

Очікується, що "Ножі наголо: Прокинься, мрець" вийде в прокат у 2025 році. Деніел Крейг повернеться до своєї улюбленої ролі ексцентричного детектива Бенуа Блана.

Нова частина зібрала дуже потужний акторський ансамбль: Джош Бролін, Кейлі Спені, Даріл МакКормак, Ендрю Скотт, а також такі зірки, як Джеремі Реннер, Міла Куніс, Керрі Вашингтон, Гленн Клоуз і Томас Гейден Черч.

Зйомки третьої частини стартували в червні. Варто зазначити, що перший фільм "Ножі наголо" відзначився зірковим акторським складом, у якому були Кріс Еванс, Ана де Армас, Крістофер Пламмер, Джеймі Лі Кертіс та багато інших. У сиквелі "Скляна цибулина" до касту приєдналися Джанель Моне, Кетрін Ган, Едвард Нортон, Дейв Батіста, Кейт Гадсон і Леслі Одом-молодший.

Джерело: Deadline