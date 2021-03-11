Анастасия Лях .11 марта, 2021 13

Как сообщает Deadline, игровой проект под названием «Фрэнсис и „Крестный отец“» пополнился еще одной звездой.

Напомним, фильм, над которым работает режиссер «Человека дождя» Барри Левинсон, расскажет непростую историю создания величайшей криминальной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». В частности, расскажет о множественных проблемах и конфликтах на съемках между Копполой и продюсером Робертом Эвансом.

Роль Копполы исполнит Джейк Джилленхол. Эванса сыграет Оскар Айзек. Элизабет Мосс воплотит образ Элеаноры, жены Копполы, а Эль Фаннинг изобразит возлюбленную Эванса.

Съемки запланированы на осень 2021.