Анастасия Лях .22 февраля, 2020 8

Мастер шокирующего хоррора Элай Рот, известный постановкой фильмов «Хостел», «Зеленый ад», «Кто там» (и по роли в «Бесславных ублюдках»), перенесет на экран сюжет популярной компьютерной игры «Borderlands», сообщает Comic Book.

«Borderlands» — это фантастический шутер от первого лица, название которого переводится как «Пограничные земли». Действие игры разворачивается на вымышленной планете Пандора, где земляне обустроили колонию, но вынуждены вести войну с местными жителями.