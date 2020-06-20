Анастасия Лях .20 июня, 2020 4

Актер исполнит одну из главных ролей в проекте, посвященном полицейскому допросу знаменитого серийного убийцы Теда Банди, сообщает Deadline.

Предстоящий фильм получил название «Человек не от Бога» («No Man Of God»). Он расскажет о том, как в период между 1984 и 1989 годами агент ФБР Билл Хамайер допрашивал обвиненного в серии жестоких убийств Банди, нежелающего сознаваться в преступлениях.

Режиссером выступит Эмбер Сили, снявшая независимую драму «No Light And No Land Anywhere». Сценарий, основанный на стенограммах допросов, напишет С. Роберт Каргилл, работавший над марвеловским «Доктором Стрэнджем». Элайджа Вуд сыграет агента ФБР. Кто сыграет Банди, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году вышел байопик «Красивый, плохой, злой», в котором Теда Банди сыграл Зак Эфрон.