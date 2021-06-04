Анастасия Лях .4 июня, 2021 0

Как сообщает издание The Illuminerdi, звезда «Властелина колец» примерит роль главного антагониста в новой версии комикса «Токсичный мститель».

Напомним, оригинальная экранизация вышла в 1984 году и обзавелась культовым статусом. Сюжет строился вокруг парня по имени Мелвин Джанко, неказистого лузера, работающего уборщиком и постоянно терпящего насмешки от окружающих. Однажды парниша свалился в чан с токсичными отходами и приобрел суперсилы, после чего стал супергероем и защитником города.

Элайджа Вуд сыграет злодея Боба Гарбингера. Также в ролях заняты Питер Динклэйдж и Джейкоб Тремблей. В режиссерском кресле находится Мэйкон Блэр, у которого Элайджа снимался в фильме «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Дата релиза пока не называется.