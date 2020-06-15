Анастасия Лях .15 июня, 2020 11

На фото: Элизабет Мосс в фильме "Ее запах"

Актриса исполнит главную роль в новом хоррор-проекте под названием «Run Rabbit Run», постановщицей которого назначена Дэйна Рид, работавшая над сериалом «Рассказ служанки», где у Мосс также была ведущая партия.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Элизабет Мосс сыграет женщину-медика , специализирующуюся на бесплодии. Сама она — мать, воспитывающая дочь. Героиня Мосс, как и положено врачу, не верит ни во что потустороннее, но однажды начинает замечать нерациональные и необъяснимые странности в поведении дочери.

Актриса также выступит сопродюсером проекта. Сроки производства пока не уточняются.