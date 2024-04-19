sonyazhytkova .19 апреля, 2024 0

Зірка серіалу "Віллоу" приєдналася до майбутнього фільму, який об'єднає в собі вражаючий ансамбль акторів та поєднає елементи живої дії з анімованими персонажами від відомого дуету Кевіна Барроуса і Метта Мідера.

Режисерське керівництво цим проєктом покладено на Пітера Атенсіо.

Еллі Бамбер приєднується до Райана Рейнольдса, Джейсона Момоа, Обрі Плази, Даніеля Леві, Аддісон Рей та Ліл Рела Ховері у цій стрічці, сюжет якої наразі обережно тримається в секреті, але вже обіцяє пригоди на шляху з рейтингом R.

Поряд з Legendary у виробництві беруть участь Maximum Effort Рейнольдса та Prime Focus Studios продюсера Наміта Малхотра. Візуальні ефекти та анімацію забезпечить DNEG. Ідея фільму виникла під час зустрічі між Барроусом, Мідером та виконавчим продюсером Maximum Effort Патріком Гуінгом.

Нещодавно Бамбер з'явилася у серіалі "Віллоу" для Disney+, а найближчим часом розпочне зйомки фільму "Moss & Freud" разом з Дереком Джейкобі, де вона виконає головну роль Кейт Моус. Серед її телевізійних робіт можна відзначити участь у трилері BBC-Netflix "Змія" разом з Біллі Хаулом та Тахаром Рахімом, а також у серіалах BBC "The Trial of Christine Keeler" та "Les Misérables" разом з Домініком Вестом та Олівією Колман.

Джерело: Deadline