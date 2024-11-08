sonyazhytkova .8 ноября, 2024 4

Зірка серіалу "Yellowjackets" від Showtime, розповіла про незвичне відчуття, яке охопило її, коли вона побачила тіло своєї героїні Джекі після смерті персонажа в фіналі першого сезону.

"Це було дивно, хоча я знала, що це станеться і здогадувалася, до чого все йде", — зазначила Пернелл на недавній зустрічі з фанатами в Чикаго.

Акторка зізналася, що працювала на зйомках "Fallout" із дуже насиченим графіком, тому, отримуючи сценарії другого сезону "Yellowjackets", читала їх не так швидко, як хотілося б.

"Одного ранку я прокинулася й побачила купу фото від колег по серіалу, де вони роблять селфі з обгорілим тілом моєї героїні. Це було, як прокинутися і не розуміти, де ти і що відбувається, але з подвійною силою. Я на мить задумалась: а чи жива я взагалі?", — поділилася акторка.

Після того як героїню Джекі відсторонили від команди у фіналі першого сезону "Yellowjackets", вона трагічно замерзає під час несподіваного нічного холоду. Коли у наступному сезоні команда опиняється на межі голоду, вони зважуються на відчайдушний крок і вживають тіло Джекі, що стає ключовим моментом в епізоді під назвою "Edible Complex". Елла Пернелл, яка зіграла Джекі, зізнається, що ще не переглядала цей епізод через побоювання за свій емоційний стан.

Серіал, створений Ешлі Лайл і Бартом Нікерсоном, розповідає про шкільну жіночу футбольну команду з Нью-Джерсі, яка переживає жахливі випробування після авіакатастрофи у канадській глушині в 1996 році. Дорослі герої, що повернулися до цивілізації, з усіх сил намагаються приховати те, що трапилося.

Після початку зйомок третього сезону у травні, повернення серіалу на екрани очікується у 2025 році.

Джерело: Deadline