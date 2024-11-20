sonyazhytkova .20 ноября, 2024 11

Акторка, яка подарувала свій голос Джинкс, розповіла кумедні подробиці роботи над серіалом. Вона настільки занурювалася в процес озвучування екшн-сцен, що навіть завдала шкоди студійному обладнанню.

"Я роблю карате-рухи в кабінці, створюю звуки і, іноді, щось ламаю", — зізналася Елла Пернелл під час обговорення на шоу Arcane Afterglow. Ведучий, актор Рід Шеннон, запитав її, як їй вдалося передати динаміку сцен боїв Джинкс і Вандера з другого акту. Елла жартома відповіла: "З великими труднощами".

Співшоураннер Крістіан Лінке додав: "А ще й руйнація звукових кабінок". І це не дивно, адже адреналін та емоції, які Пернелл вкладає у свою гру, створюють не лише потужні сцени, а й побічні "руйнівні" ефекти.

Завершення другого сезону "Аркейну" обіцяє ще більше вибухових моментів. Відомо, що фінальна репліка серіалу потребувала від творчої команди 27 годин для ідеального запису.

Тим часом дискусії навколо бюджету "Аркейну" не вщухають. За чутками, на створення серіалу виділили близько 250 мільйонів доларів. Співшоураннер Крістіан Лінке та один із творців League of Legends Марк Меррілл пояснили, що ця сума покрила не лише два сезони, але й розвиток інших складових проєкту.

Третій акт другого сезону вийде на Netflix вже 23 листопада. Глядачів чекає потужний фінал із вибуховими емоціями, напруженим екшеном і непередбачуваними наслідками, навіть поза екраном.

Джерело: Gamesradar