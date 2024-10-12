sonyazhytkova .12 октября, 2024 12

Акторка відома своєю роллю життєрадісної Люсі в телешоу "Fallout", з'являється на екранах у кардинально новому образі. У своєму новому проєкті "Sweetpea" вона грає стриману, але небезпечну Ріаннон, яка приховує смертельний секрет.

На початку серіалу, героїня стикається з низкою особистих і професійних невдач: провал на роботі, руйнування особистого життя та напружені стосунки в сім'ї. Це штовхає її до складання списку людей, яких вона мріє вбити. Незабаром ці фантазії починають втілюватися в реальність.

"Sweetpea" стартував з ідеальним рейтингом на Rotten Tomatoes – 100% на основі восьми рецензій. Карлі Лейн з Collider зазначає: "Багато серіалів подібної тематики не завжди вміють гідно завершити сюжет, але 'Sweetpea' вселяє впевненість, що, незважаючи на всі події, він залишається захопливим до самого кінця".

Гейлі Спенсер із Standard зазначає, що серіал виступає приквелом до книжкової серії з шести частин, поєднуючи елементи трилеру, романтичної комедії та фентезі, створюючи унікальне телешоу, яке важко вписати в один жанр.

Кайлі Нортовер з Sydney Morning Herald підкреслює, що, попри складність створення симпатії до серійного вбивці, глядачі все ж будуть співпереживати героїні з її небезпечними задумами. Тіллі Пірс із Radio Times відзначає "Sweetpea" як одну з найяскравіших чорних комедій останніх років, а Кайя Шуньята з RogerEbert.com акцентує на тому, що серіал утримує увагу з першої до останньої хвилини.

Джерело: Gamesradar