sonyazhytkova .14 сентября, 2024 6

Представлено перший трейлер нового сезону популярного серіалу CBS "Elsbeth, який з’явиться на екранах 17 жовтня.

У цьому сезоні до акторського складу приєдналися Памела Адлон ("Better Things"), Ванесса Вільямс ("Ugly Betty"), Роб Ріггл ("The Hangover") та Бріттані О'Грейді. Також в одній із серій свою режисерську майстерність продемонструє Аіша Тайлер.

Сюжет серіалу продовжує історію Ельсбет Тасіоні (виконану Керрі Престон), енергійну та нестандартну адвокатку з Нью-Йорка, яка використовує своє унікальне бачення справ для розслідування злочинів серед заможних мешканців міста.

Шоуранер Джонатан Толінс розповідає, що в другому сезоні Ельсбет Тасіоні нарешті знаходить своє місце в Нью-Йорку, але її минулі помилки з Чикаго повертаються, створюючи нові проблеми. Офіцерка Бланке (Карра Паттерсон) і капітан Вагнер (Венделл Пірс) стикаються з труднощами, адже їх дільниця відновлюється після минулорічних негараздів і потрапляє під увагу надокучливого нового лейтенанта. Тим часом команда знову опиняється в серці елітного Нью-Йорка, де їм доведеться мати справу з людьми, які вважають, що можуть уникнути покарання за будь-які вчинки.

Памела Адлон зіграє шеф-кухарку Вів, одну з найвідоміших кухарів Америки та власницю наймоднішого ресторану Нью-Йорка. Незважаючи на численні тренінги з управління гнівом, її нервовий сплеск призводить до катастрофи, коли один з працівників влаштовує хаос у залі та зриває важливу угоду.

Ванесса Вільямс втілить образ Розалін, стильну та надзвичайно багату VIP-особу з престижного ювелірного магазину на П'ятій авеню. Вона планує пограбування ювелірних виробів після того, як її фінансові ресурси вичерпалися, і готова на все, щоб досягти своєї мети, навіть якщо один з її спільників загрожує викриттям.

Роб Ріггл з'явиться в ролі Ніла Дорсі, мільярдера, який заробив своє багатство на виробництві фарб, але вважається "недоцільним" серед інших мільярдерів. Його спроби помститися старому ворогу закінчуються смертельним інцидентом під час тренувань для безглуздої космічної місії.

Бріттані О'Грейді грає Маккензі "Мак" Ендрюс, колишню дитячу зірку та нинішню тусовщицю, чий імідж постійно псують скандали. Після буремної ночі на Геловін Мак прокидається і намагається зрозуміти, чи могла вона випадково вчинити вбивство, рятуючи свою кар'єру.

Джерело: Deadline