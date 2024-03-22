sonyazhytkova .22 марта, 2024 13

У наступній частині драматичного телесеріалу на платформі Hulu, разом з Ніколь Кідман з'являться Генрі Голдинг, Марк Стронгом і Лена Олін.

Серіал, створений на основі бестселера Ліан Моріарті, розповідає про розкішний курорт, спрямований на покращення здоров'я та благополуччя, де головна героїня, Маша, впливає на життя мешканців міста, які прагнуть знайти новий шлях у житті.

Повернення на екрани ще не оголошено. У наступному сезоні Генрі Голдинг, Марк Стронг та Лена Олін приєднаються до вже відомого акторського складу, де грають Енн Мерфі, Крістін Баранські, Лукас Енглендер, King Princess, Мюррей Бартлетт, Доллі де Леон, Мейсі Річардсон-Селлерс та Арас Айдін.

"Дев'ять ідеальних незнайомців" стартували як обмежений серіал у вересні 2021 року і здобули найвищу популярність серед оригінального контенту Hulu в день прем'єри та протягом перших п'яти днів на стрімінговій платформі. Шоу є творінням Девіда Е. Келлі, компанії Bruna Papandrea's Made Up Stories, Blossom Films Ніколь Кідман та Fifth Season.

Джерело: Deadline