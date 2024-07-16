sonyazhytkova .16 июля, 2024 2

Фільм знятий перспективним режисером Брендоном Еспі за сценарієм, який він написав у співавторстві з Карлом Рідом.

"Містер Крокет" базується на короткометражці 2022 року з тією ж назвою, створеній Еспі для "Кусочків Хеллоуїну" від Hulu. Сюжет розповідає про матір, яка вирушає на небезпечну місію, щоб повернути свого сина, коли демонічний ведучий дитячого шоу починає викрадати дітей. У фільмі також зіграли Айден Гевін ("Великий Джордж Форман"), Крістолін Ллойд ("Блакитна кров") та Алекс Акпобоме ("Індустрія").

Стрічка є частиною першої серії горорів від WorthenBrooks для Hulu Originals. Виробництвом займалася студія WorthenBrooks, а продюсерами стали Девід Брукс, Арбі Педроссін, Дженна Кавелле та Карл Рід.

Елвіс Ноласко, один із зірок серіалу MGM+ "Хрещений батько Гарлема", також з'являвся в таких телешоу, як "Всі американці", "Вона мусить це мати", "Кігті" та "Американський злочин". Він також брав участь у фільмах Спайка Лі, таких як "Олдбой" та "Дорога кров Ісуса", і знімався в драмі Netflix "Роксанна Роксанна", що була представлена на кінофестивалі "Санденс".

Джерело: Deadline