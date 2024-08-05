sonyazhytkova .5 августа, 2024 11

У 2017 році "Мумія" з Томом Крузом мала стати стартом для Темного всесвіту Universal. Однак цей проєкт зазнав невдачі, і плани щодо інших фільмів були переглянуті.

Деякі з оголошених фільмів, як, наприклад, вражаючий "Невидимий чоловік" від Лі Уоннелла, отримали нове життя, в той час як інші залишилися в невизначеності. Одним із таких проєктів був перезапуск "Невидимки" - сучасне переосмислення комедії 1940 року.

Проте затримки, викликані COVID-19 та страйками Гільдії сценаристів США і SAG-AFTRA в 2023 році, поставили цей ребут під сумнів.

Це справжнє розчарування, адже Елізабет Бенкс планувала не тільки знятися у головній ролі, але й стати режисеркою стрічки.

Під час промоції фільму "Skincare", Бенкс повідомила ComicBook про непевний статус ребуту "Невидимки":

"Universal закінчує роботу над 'Невидимим чоловіком' і готує новий проєкт. Ідея, яку ми розробляли, залишається актуальною, але я поки не працюю над нею. Наразі я займаюся телевізійними шоу і подивимося, що буде далі".

Після "Мумії" ряд фільмів Темного всесвіту Universal було скасовано. Серед них - "Dark Army" від Пола Фіга, що мав об'єднати персонажів монстрів Universal, та кінокартина про Доктора Джекілла і Містера Гайда з Расселом Кроу.

Близьким до реалізації був "Наречена Франкенштейна" з Хав'єром Бардемом і Анджеліною Джолі, але зйомки не розпочались. Натомість на екрани вийшли два фільми про Дракулу - комедійний "Ренфілд" і горор "Останній рейс Деметри". Обидва не мали великого успіху, як і "Ліза Франкенштейн".

У 2024 році на екрани вийшов фільм "Ебігейл", який отримав позитивні відгуки, проте не став комерційно успішним. У 2025 році очікується "Людина-вовк" від Лі Уоннелла з Крістофером Ебботтом і Джулією Гарнер у головних ролях. Цей проєкт має великий потенціал.

Джерело: Мovieweb