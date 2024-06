sonyazhytkova .26 июня, 2024 3

Сьогодні IFC Films представила перший трейлер інді-трилера "Skincare". Прем'єра фільму запланована на 16 серпня.

"Skincare" - це вигадана історія, яка базується на реальних подіях. Вона розповідає про відому косметологиню Хоуп Голдман (Бенкс), яка готується запустити власну розкішну лінію косметичних засобів. Однак її плани опиняються під загрозою через конкуренцію з боку іншого косметолога, Анхеля Верґари (Луїс Херардо Мендес), який відкриває новий бутик просто навпроти її салону. Підозрюючи, що хтось намагається зруйнувати її репутацію та бізнес, Хоуп разом з другом Джорданом (Льюїс Пуллман) розпочинає розслідування, щоб викрити негідника.

У фільмі також знімаються Нейтан Філліон (з "The Rookie") та Мікаела Жає Родрігес (з "Pose").

Це перший повнометражний фільм режисера Остіна Пітерса, який написав сценарій разом з Дірінгом Реґаном та Семом Фрейліхом.

Конкуренцію "Skincare" на великих екранах складуть такі стрічки, як "Alien: Romulus" від 20th Century Studios, "Horizon: An American Saga – Chapter 2", сімейна драма "My Penguin Friend" від Roadside та "Ryan’s World the Movie: Titan Universe Adventure".

Джерело: Deadline