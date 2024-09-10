sonyazhytkova .10 сентября, 2024 11

Акторка, відома за роллю Ванди Максимової, заявила, що готова повернутися до цієї ролі, якщо з'явиться захопливий сценарій для її персонажа.

У нещодавньому інтерв'ю актриса поділилася своїми думками щодо майбутнього своєї героїні.

"Мені подобається повертатися до цього персонажа, якщо є можливість розкрити її у цікавий спосіб. Я щаслива, що на початку мене добре використали, і я б із задоволенням знову зіграла Ванду, якщо буде відповідна можливість", - розповіла Олсен під час розмови з FM104.

Дебют акторки у ролі Ванди Максимової відбувся у фільмі "Перший месник: Друга війна" (2014). Пізніше вона повторила свою роль у стрічці "Месники: Ера Альтрона" (2015), де її героїня стала одним із ключових персонажів. Згодом Ванда з'являлась у "Перший месник: Протистояння" (2016), "Месники: Війна нескінченності" (2018) та "Месники: Фінал" (2019), де її персонаж продовжував розвиватися.

У 2021 році Ванда отримала власний серіал "Ванда/Віжн" на Disney+, де розповідалася історія її скорботи після подій у "Фіналі". У серіалі було показано, як вона створює ідеальний світ, натхненний класичними телесеріалами.

Останній раз Олсен зіграла Ванду у фільмі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (2022), де її героїня стала головним антагоністом.

Незважаючи на тривалу роботу з персонажем Ванди Максимової, акторка висловила бажання рухатися вперед і спробувати себе в нових амплуа. За майже десятилітню співпрацю з Marvel вона стала невід'ємною частиною кіновсесвіту, проте зараз прагне урізноманітнити свою кар'єру, зосередившись на нових проєктах та ролях поза межами супергеройського жанру. У 2023 році Олсен поділилася, що сподівається на швидкий розвиток своїх кінопланів і можливість працювати над фільмами, що пропонують інший творчий виклик.

Джерело: Deadline