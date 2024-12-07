sonyazhytkova .7 декабря, 2024 11

Хоча деталі проєкту поки що залишаються у таємниці, відомо, що фільм отримає назву "Паніка обережно".

Сем Есмаїл не тільки напише сценарій до майбутнього трилера, а й займе місце режисера. Цей фільм стане новим етапом співпраці з Джулією Робертс після успіху стрімінгового проєкту "Ілюзія безпеки" на Netflix у 2023 році. У фільмі, що відобразив темну картину можливого кінця світу, також зіграли Ітан Хоук, Махершала Алі та Кевін Бейкон, а продюсерами виступили Барак та Мішель Обама.

Успіх "Ілюзії безпеки" дав Есмаїлу впевненість у своєму наступному проєкті, і вже цього року за "Паніку обережно" розгорілася справжня боротьба серед студій. Робертс долучилася до проєкту не лише як головна акторка, а й як продюсерка. Спільна робота з Есмаїлом, який має успішний досвід у кіно та на телебаченні, підтверджує довіру студій до його творчості.

Приєднання Елізабети Олсен до цього потужного тандему обіцяє ще більший успіх майбутньої стрічки.

Джерело: Мovieweb