sonyazhytkova .15 марта, 2025 1

Зірка "Ванда/Віжн" готується до нового амбітного виклику — вона зіграє головну роль у пілоті серіалу "Seven Sisters" для FX. Над сценарієм працює Вілл Арбері, відомий за "Спадкоємцями".

Сюжет "Seven Sisters" зосереджений на великій, дружній родині, яка починає руйнуватися після того, як одна з сестер (Елізабет Олсен) починає чути голос, якого ніхто більше не сприймає. Це змушує всіх членів сім’ї зіткнутися з давно прихованими таємницями. Проєкт також стане своєрідним возз'єднанням Олсен із режисером Шоном Дьоркіном, який відкрив її талант у своєму дебютному фільмі "Марта, Марсі Мей, Марлен".

Олсен завжди балансувала між великими франшизами та артхаусними проєктами. Після дебюту у "Марта Марсі Мей Марлен" вона неодноразово доводила свій акторський діапазон у стрічках "Месники", "Інгрід їде на Захід", "Кодахром", а також у драматичних серіалах "Співчуваю вашій утраті" та "Любовь і смерть". Торік вона знялася у маловідомому, але високо оціненому критиками фільмі Netflix "Його три доньки".

Зйомки пілоту вже стартували, але поки що невідомо, чи переросте проєкт у повноцінний серіал. Однак з таким творчим складом і напруженим сюжетом варто уважно стежити за його розвитком – можливо, це буде одна з найцікавіших прем'єр найближчих років.

Джерело: Мovieweb

