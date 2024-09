sonyazhytkova .6 сентября, 2024 10

Сценарій до фільму напишуть номіновані на Оскар автори Енні Мумоло ("Подружки нареченої") та Стен Червін ("Людина, яка змінила все"). Стрічка розповідатиме про групу матерів, що створюють рок-гурт.

Сюжет фільму черпає натхнення з історії гурту The Lazy Susans з Бостона, що з'явився під час пандемії Covid-19. Проєкт розпочався завдяки статті Boston Magazine "For Those Moms About to Rock", яку обрали Вівек Дж. Тіварі та Джек Леслі для TEG+. Емі Адамс і Стейсі О'Ніл возьмуть на себе роль продюсерок цього фільму.

Шестикратна номінантка на Оскар, Емі Адамс, незабаром з'явиться в "Nightbitch" — адаптації роману Рейчел Йодер, де роль матері, що сидить вдома, набирає сюрреалістичних відтінків. Вона не тільки зіграє головну роль, а й виступить продюсеркою разом із Стейсі О'Ніл. Реліз фільму від Searchlight Pictures заплановано на 6 грудня. Нещодавно Адамс завершила зйомки у фільмі "Klara and the Sun" Тайки Вайтіті для Sony’s 3000 Pictures, заснованому на романі Казуо Ісігуро, а також у драмі "At the Sea" від Корнела Мундруццо, де вона працювала з Мюрреєм Бартлеттом і Бреттом Голдстейном.

