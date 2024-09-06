Сценарій до фільму напишуть номіновані на Оскар автори Енні Мумоло ("Подружки нареченої") та Стен Червін ("Людина, яка змінила все"). Стрічка розповідатиме про групу матерів, що створюють рок-гурт.
Сюжет фільму черпає натхнення з історії гурту The Lazy Susans з Бостона, що з'явився під час пандемії Covid-19. Проєкт розпочався завдяки статті Boston Magazine "For Those Moms About to Rock", яку обрали Вівек Дж. Тіварі та Джек Леслі для TEG+. Емі Адамс і Стейсі О'Ніл возьмуть на себе роль продюсерок цього фільму.
Шестикратна номінантка на Оскар, Емі Адамс, незабаром з'явиться в "Nightbitch" — адаптації роману Рейчел Йодер, де роль матері, що сидить вдома, набирає сюрреалістичних відтінків. Вона не тільки зіграє головну роль, а й виступить продюсеркою разом із Стейсі О'Ніл. Реліз фільму від Searchlight Pictures заплановано на 6 грудня. Нещодавно Адамс завершила зйомки у фільмі "Klara and the Sun" Тайки Вайтіті для Sony’s 3000 Pictures, заснованому на романі Казуо Ісігуро, а також у драмі "At the Sea" від Корнела Мундруццо, де вона працювала з Мюрреєм Бартлеттом і Бреттом Голдстейном.
Джерело: Deadline