Анастасия Лях .25 мая, 2021 8

Многократная оскаровская номинантка исполнит главную роль в новом режиссерском проекте Зака Снайдера, сообщает The Telegraph.

Снайдер готовит пока что безымянную спортивную драму, которую называет «женской версией „Рестлера“» («Рестлер», напомним, — вышедший в 2008 году драматический фильм Даррена Аронофски с участием Микки Рурка, номинированный на множество престижных наград). Сценарий еще не готов, но у постановщика уже есть четкое видение сюжета.

Адамс сыграет американскую домохозяйку, которая решает заняться культуризмом и принять участие в конкурсе. Она становится одержимой этой идеей, тратит кучу денег на тренеров, протеины и даже стероиды, из-за чего в конце концов рушатся ее отношения с мужем и детьми.

Неизвестно, когда Снайдер планирует приступить к съемкам, но для роли Адамс придется хорошо подготовиться и сильно изменить собственное тело. Отметим, что это будет четвертое сотрудничество актрисы и режиссера после фильмов «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», где Адамс трижды изобразила возлюбленную Супермена журналистку Лоис Лэйн.