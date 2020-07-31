Анастасия Лях .31 июля, 2020 3

Актриса подписалась на главную роль в черной комедии «Nightbitch» («Ночная сука»), сообщает Deadline.

В основу фильма ляжет одноименный роман Рейчел Йодер, который появится на книжных прилавках в 2021 году. Героиня Адамс — художница, которая беременеет, рожает, забрасывает свое ремесло и целыми днями сидит дома, воспитывая сына. Постепенно рутина и монотонность сводят женщину с ума, и той начинает казаться, будто она превращается в собаку.

Адамс не только исполнит главную роль, но и спродюсирует проект. Сценарий напишет сама Йодер. А вот кто сядет в режиссерское кресло, пока неизвестно.