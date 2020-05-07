Анастасия Лях .7 мая, 2020 7

На фото: Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в фильме "Круиз по джунглям"

Актеры, снявшиеся в диснеевском приключении «Круиз по джунглям», вновь поработают вместе.

Как сообщает Deadline, Блант и Скала исполнят ведущие партии в экранизации комикса «Тяжелая ноша», изданного в 1999 году. Актеры сыграют мужа и жену, переживающих кризис в отношениях и даже собирающихся развестись, но падение метеорита приводит к тому, что у супругов появляются сверхспособностями. Чтобы их новоиспеченное супергеройство работало во благо, героям приходится искать пути к примирению и взаимопониманию.

Над адаптацией комикса поработает Эмили В. Гордон, сценаристка обласканного критиками ромкома «Любовь — болезнь». Режиссерское кресло пока что вакантно.