Анастасия Лях .13 августа, 2021 9

Как сообщает Deadline, актриса исполнит главную роль в новом проекте студии Amazon, который расскажет историю Кейт Уорн, первой женщины, получившей должность сыщика в знаменитом лондонском агентстве Пинкертона.

Это будет феминистский детективный байопик. Сюжет развернется вокруг того, как героине удалось сперва устроиться в агентство (во времена, когда у женщин не было никаких прав и карьерных перспектив, Уорн сумела убедить начальника взять ее на должность детектива, а не секретарши, мотивируя это тем, что женщины внимательнее к деталям, чем мужчины), а затем успешно раскрыть несколько запутанных дел (видимо, если случится коммерческий успех, фильм выльется в долгоиграющую франшизу).

Продюсерами проекта выступят сама Блант, а также ее коллега по «Круизу по джунглям» Дуэйн Джонсон. Режиссерское кресло пока что вакантно. Сроки производства не уточняются.