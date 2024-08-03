sonyazhytkova .3 августа, 2024 13

Це перша екранізація книги Емілі Генрі, яка йде у виробництво, під режисурою Бретта Хейлі.

Фільм розповідає історію Поппі (Емілі Бейдер) та Алекса (Том Блайт), які, незважаючи на свої різні підходи до життя, зуміли зберегти міцну дружбу протягом десяти років. Поппі, яка цінує свободу та пригоди, і Алекс, який віддає перевагу стабільності та плануванню, живуть у різних містах, але кожного літа зустрічаються для спільного відпочинку. Їхня дружба переживає численні випробування, коли вони починають замислюватися над тим, чи може між ними бути щось більше, ніж просто дружні стосунки. Сюжет фільму розкриває, як різні характери та життєві пріоритети можуть зблизити людей та підштовхнути їх до розуміння справжніх почуттів один до одного.

Роман вийшов у 2021 році під маркою Berkley і відразу ж здобув велику популярність, дебютувавши на першому місці списку бестселерів New York Times. Книга залишалася у списку понад рік, продаючи більше 2 мільйонів копій в США. Крім того, роман отримав престижну нагороду Goodreads Choice Award у категорії "Романтика" і був визнаний однією з найкращих книг 2021 року за версією Kirkus Reviews. Авторка Емілі Генрі, яка написала п'ять книг, вже має права на екранізацію своїх творів.

Джерело: Deadline