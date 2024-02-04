sonyazhytkova .4 февраля, 2024 8

Акторка публічно вибачилася перед своїм партнером по фільму, виражаючи жаль за те, що вдарила його під час зйомок сцени, яка навіть не потрапила до фінального монтажу.

У розмові з виданням The Sun, Емілі Блант, британська актриса, що виконує роль дружини Оппенгеймера поруч із Кілліаном Мерфі у головній ролі, розповіла про сцену, де їй довелося вдарити Мерфі. Режисер Крістофер Нолан наказав їй робити це раз за разом. Вона визнала, що мала сумніви, наскільки це має бути сильним, але як сам Нолан, так і Мерфі, підбадьорювали її. Акторка розповіла:

"Вибач, Кілліан, за те, що сталося з твоєю скулою. Кріс казав: 'Дай йому по губах'. І я коливалася, вагаючись. Кілліан підбадьорював: 'Роби це, роби... Кріс впевнений, що все буде добре... роби це'".

"Після удару, я схопила його за шию, міцно тримаючи за комір. Протягом десяти зйомок я відзначила, як його визнана скула ставала ще більш видимою, хоч ця сцена так і не увійшла до фінальної версії фільму".

Нещодавно Мерфі отримав "Золотий глобус" за вражаючу роль у фільмі, де він виконав образ вченого, який стикається зі складною задачею розробки атомної бомби.

Блант розповідає про свого колегу:

"Він був чудовим партнером на зйомках. Мені надзвичайно подобається Кілліан, містер з океанськими очима. Він – великий друг. Його виступ вражає. У цій ролі він викликає захоплення. Спостерігати за ним було справжнім майстер-класом".

Блант і Мерфі обидва отримали номінації на "Оскар" за свої вражаючі виступи у блокбастері. Заголовок очолює список кандидатів на церемонію вручення "Оскар" 10 березня з 13 номінаціями, включаючи дві для Нолана у номінаціях кращого режисера та кращого фільму.

Джерело: Deadline