sonyazhytkova .7 мая, 2024 14

Британська акторка, яка зараз грає у стрічці "Каскадер" разом з Раяном Гослінгом, розповіла американському радіоведучому Говарду Стерну, що деякі з її досвідів не завжди були приємними.

Інформаційний портал Daily Mail розповідає, що під час інтерв'ю з Стерном її запитали, чи вона коли-небудь відчувала неприязнь після поцілунку актора, на що вона відповіла:

"Звісно, звісно... Я б не сказала, що це викликає інтенсивне відчуття відрази, але деякі моменти мені абсолютно не приносили задоволення. Я намагаюся знайти хоча б одну позитивну рису в кожній ситуації. Навіть якщо це лише одна дрібниця. Це може бути їхній приємний сміх або ввічливе ставлення до оточуючих. Це може бути будь-що випадкове".

Також, Блант висловила думку, про хімію між зірками на великому екрані:

"Я вже займаюся цим досить давно. В цей момент у мене може виникнути хімія с цією пляшкою води. Ти знаєш, як це зробити. Проте, все стає простіше, коли у тебе є природне порузуміння з кимось".

Раніше Емілі Блант грала у фільмах разом з Томом Крузом, Меттом Деймоном, Кілліаном Мерфі та Коліном Фертом. Вона була номінована на Оскар за роль у "Оппенгеймері", де втілила образ дружини головного героя. Акторка, також, запевнила глядачів, що її зв'язок з Гослінгом у стрічці "Каскадер" є реальним, додавши, що дійсно щаслива мати такого драгоцінного друга.

Джерело: Deadline