sonyazhytkova .27 августа, 2024 10

Зірка "Гри престолів" зіграє головну роль у серіалі, дія якого відбувається у 1970-х роках.

Серіал "PONIES", створений і написаний Сюзанною Фогель ("Бортпровідниця") та Девідом Айсерсоном ("Містер Робот"), а також продюсований Джессікою Роудс ("Чорне дзеркало"), розгортається в Москві 1977 року.

У сюжеті йдеться про двох секретарок, які працюють під прикриттям в американському посольстві. Їх спокійне життя руйнується після загадкових смертей їхніх чоловіків у СРСР, що змушує їх стати агентами ЦРУ. Беа (у виконанні Кларк), освічена дочка радянських емігрантів, та її колега Твайла, рішуча й відважна дівчина з провінції, об'єднуються для розслідування таємничої змови часів холодної війни і з'ясування причин своїх втрат.

Режисером серіалу виступить Сюзанна Фогель, а Девід Айсерсон стане шоуранером. Виробництвом "PONIES" займається компанія Universal Television, підрозділ Universal Studio Group.

Джерело: Deadline