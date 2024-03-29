sonyazhytkova .29 марта, 2024 3

У співбесіді для журналу Forbes, яка вийшла в четвер, актриса, яка грає роль Сари Нельсон, матері Ніка Нельсона (Кіта Коннора), поділилася цією новиною.

"Я не зможу знятися в третьому сезоні. Я не змогла б знайти для цього час. Мені дуже шкода через це. Я відчувала, що була частиною одного з найкрасивіших проєктів, у яких мені довелося бути", - поділилася Колман.

Творчиня серіалу, Аліс Осеман, прокоментувала цю новину у своєму Instagram Story, зазначила, що команда продакшну докладала всі можливі зусилля, аби привернути Олівію Колман для ролі, проте це не вдалося – така вже природа телевізійної індустрії. Осеман також зазначила, що роль Сари не буде заміщена і закликала шанувальників шоу "не здаватися" щодо обробки ключової сцени із Ніком та його матір'ю з графічного роману, яка, очікується, буде відтворена у третьому сезоні.

"Я зробила все можливе, щоб зберегти цю сцену такою, як вона написана у коміксі, і я додала нові елементи сюжету, щоб забезпечити нам емоційний удар, який вона дає в коміксі", - написала вона у чотирьох повідомленнях. "Історія Ніка з коміксів все ще тут, все ще надзвичайно важлива для мене, а роль Сари як емоційної підтримки для Ніка перейде до інших персонажів наразі. Якщо ми отримаємо четвертий сезон, я б хотіла, щоб Олівія знову приєдналася до нас!".

Джо Лок, Вільям Гао та Ясмін Фінні доповнять зірковий склад шоу.

Третій сезон "Серцебитки" вийде на Netflix у жовтні.

Джерело: Нollywoodreporter