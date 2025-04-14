sonyazhytkova .14 апреля, 2025 13

Акторка, відома роллю Рейніри Таргарієн у гучному приквелі "Гри престолів" — "Дім дракона", стала частиною епічного проєкту, який наразі знімається у Великій Британії на студії Pinewood. Її партнером по знімальному майданчику став не хто інший, як Том Круз.

Проєкт поки без назви, але вже викликає ажіотаж — адже над ним працює Алехандро Ґонсалес Іньярріту, володар кількох "Оскарів" за "Бердмена" та "Легенда Г'ю Гласса".

У коментарі для Deadline Д’Арсі поділилася своїми емоціями:

"Для мене це честь — працювати з такими віртуозами, як Алехандро та Том. Спостерігати за їхньою творчою взаємодією — справжній привілей".

Синопсис інтригує: стрічка розповість про найвпливовішу людину у світі, яка кидається у відчайдушну місію — довести, що може врятувати людство від катастрофи, яку сама ж і спричинила. Автори сценарію — ті самі, хто працював над "Бердменом": Александр Дінеларіс, Ніколас Джакобоне, Сабіна Бірман.

Окрім Круза та Д’Арсі, до акторського складу увійшли: Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересів"), Джон Ґудмен ("Арґо", "Великий Лебовські"), Джессі Племонс ("Види доброти", "Влада пса"), Софі Вайлд ("Поговори зі мною"), Різ Ахмед ("Звук металу"), Майкл Стулбарґ ("Форма води", "Пробудження").

Прем’єру фільму заплановано на 2 жовтня 2026 року. Знімальний процес триває, але інсайдери вже називають цей проєкт однією з найбільш очікуваних кіноподій десятиліття.

Нагадаємо, останній повнометражний фільм за участі Д’Арсі — "Материнська неділя" Єви Гюссон (2021). А їхня короткометражка "Талант", де Емма не лише зіграла, а й виступила продюсеркою, торік була номінована на British Independent Film Awards. Звісно, найбільшу впізнаваність акторці принесла роль у "Домі дракона", яка принесла їм дві поспіль номінації на "Золотий глобус".

Цікаво, що й Том Круз нині у вирі подій: 14 травня він вирушить до Канн на прем’єру "Місія неможлива: Фінальна розплата", а в прокат фільм вийде вже 23 травня.

Розмах, акторський склад і постать Іньярріту гарантують — на нас чекає щось справді велике.

Джерело: Deadline