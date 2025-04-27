sonyazhytkova .27 апреля, 2025 16

Зірка "Сексуальної освіти" перенесеться до чарівного світу Нарнії, аби втілити одну з найвідоміших і водночас найзагадковіших героїнь – Білу Відьму. Її партнером стане сам Деніел Крейґ, а голосом могутнього Аслана — Меріл Стріп.

Стрічка адаптуватиме "Племінника Чаклуна" – шосту за порядком, але першу хронологічно книгу циклу Клайва Стейплза Льюїса, яка розповідає про витоки чарівного світу Нарнії. У центрі подій – юні Діґорі Кірк і Поллі Пламмер, які випадково відкривають шлях до дивовижної країни завдяки магічним експериментам дядька Діґорі(Деніел Крейґ). Зйомки мають розпочатися вже наступного року.

Нагадаємо, ще у 2018 році Netflix оголосив про амбітні плани зі створення нових серіалів та фільмів за мотивами "Хронік Нарнії", а у 2020 році запросив Грету Гервіг взятися за перший проєкт як сценаристку й режисерку. Прем'єра фільму на Netflix запланована після двотижневого ексклюзивного прокату у форматі IMAX на День подяки у 2026 році.

Емма Макі вже співпрацювала з Гервіг на зйомках гучного "Барбі". Також акторка відома своїми ролями в "Емілі" (у ролі письменниці Емілі Бронте) та "Смерті на Нілі" Кеннета Брани. Незабаром її можна буде побачити у головній ролі в новому фільмі Джеймса Л. Брукса "Елла МакКей" та у проєктах Джей Джей Абрамса і Жулії Дюкурно.

Нарнія знову відчиняє свої двері — і здається, магія цього разу буде ще могутнішою, ніж будь-коли.

Джерело: Deadline