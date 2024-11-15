sonyazhytkova .15 ноября, 2024 5

У співпраці з продюсеркою Марсі Клейн, Робертс працює над екранізацією книги і ймовірно виконає головну роль у майбутньому серіалі.

Книга, опублікована у 2008 році, розповідає про хмарочос у стилі ар-деко, що височіє над одним із найпрестижніших районів Манхеттена. Для жінок, які мешкають у "One Fifth Avenue", ця будівля стала символом їхнього багатства та статусу. Кожна з них має свою мету і їхні життєві стратегії переплітаються під дахом цієї знакової будівлі.

Авторка Кендес Бушнелл, що здобула славу завдяки своєму бестселеру "Sex and the City", який став основою культового серіалу, адаптує свій роман для екрана та виконуватиме роль виконавчого продюсера. Марсі Клейн та Емма Робертс також приєднаються до проєкту як виконавчі продюсери.

Раніше екранізація цього роману намагалася стати серіалом для ABC в 2011-2012 роках, коли проєкт був у розробці за участю продюсерів Джоша Сафрана та Марка Гордона.

Тепер Кендес Бушнелл разом із командою готується створити новий погляд на світ елітної нерухомості, мільярдерів і соціальних еліт, які намагаються знайти своє місце в сучасній Золотій епосі Нью-Йорка.

Джерело: Deadline