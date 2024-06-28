sonyazhytkova .28 июня, 2024 1

Акторка розповіла про майбутню трилер-серію, яку вона продюсує разом з Кардаш'ян.

"У нас є неймовірна Марлен Кінг, яка працювала над серіалом 'Милі ошуканки', як шоураннер", - розповіла Робертс в інтерв'ю на SiriusXM's The Spotlight з Джессікою Шоу. "Я в захваті від неї та цього серіалу. Я пам'ятаю, як дивилася 'Милі ошуканки' і думала: 'Хотіла б я бути у цьому шоу. Це було би так класно та весело'".

Хоча Робертс не могла багато розповісти про новий серіал, заснований на книзі "Якби ти жив тут, ти був би знаменитим зараз" Віа Блейднера, вона зазначила, що хоче зробити "Calabasas" схожим на "Одинокі серця".

"Якщо ми зробимо все правильно, то серіал буде трохи схожим на 'О.С.' і трохи на 'Милі ошуканки'", - додала вона. "Кім і я – дві дівчини з Калабасасу, які повертаються до своїх коренів".

Робертс розповіла, що як жителька Калабасасу, вона раніше ходила до магазину одягу DASH, який належав сім'ї Кардаш'ян, ще до їхнього шоу, і часто бачила їх там. "Це просто смішно, як все складається в житті".

Зірка "Американської історії жахів" сказала, що ні вона ні Кім, поки не мають ролей у "Calabasas, але не виключає можливості знову з'явитится на малому екрані разом.

"Calabasas" розповідає про Віа, 16-річну дівчину з середнього заходу, яка навчається у католицькій школі. Її життя кардинально змінюється, коли родина переїжджає, і вона змушена перейти до швидкоплинного світу старшої школи Калабасас, де все не таке, яким здається, і кожен прагне бути кимось іншим. Це місце, де мрії збуваються... але не без труднощів і непередбачуваних наслідків.

Джерело: Deadline