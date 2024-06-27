sonyazhytkova .27 июня, 2024 1

Робертс, що походить із відомої акторської родини, під час подкасту "Table for Two" у вівторок висловила думку, що чоловікам з подібним походженням набагато простіше.

Як приклад вона навела Джорджа Клуні.

"Завжди жартую: чому ніхто не звинувачує Джорджа Клуні в тому, що він 'дитина зірок'? Його тітка, Розмарі Клуні, була іконою".

Розмарі Клуні була відомою зіркою 1940-х та 1950-х років. Вона прославилася як співачка та акторка, знялася разом з Бінгом Кросбі у фільмі "Біле Різдво" та навіть мала епізодичну роль у серіалі "Швидка допомога" разом з Джорджем.

Попри свої висловлювання, Емма Робертс зазначила, що не вважає, що когось слід карати за сімейні зв'язки. Адже кінцевий успіх все одно залежить від таланту.

Джерело: Deadline