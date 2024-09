sonyazhytkova .1 сентября, 2024 15

На початку серпня помічниця співачки, Феліція Кулотта, висловила бажання, щоб зірка "Американської історії жахів" зіграла Брітні Спірс у адаптації бестселера New York Times "The Woman in Me".

В інтерв'ю для Cosmo Емма Робертс поділилася своїм захопленням від цієї пропозиції та розповіла про важливий спогад з дитинства.



"Я була в захваті від того, що помічниця співачки вважає мене надійним вибором для цієї ролі", - розповіла акторка. "Моя справжня мрія - зіграти Брітні Спірс. Хоча це поки що лише чутки, я сподіваюся, що вона збудеться. Пам’ятаю, як замкнулася в кімнаті, слухала альбом 'In the Zone' і повторювала собі: 'Я не вийду, поки не вивчу всі слова'".

Як і багато мілленіалів, Робертс з дитинства була закохана у творчість Брітні Спірс. Її пристрасть до співачки з часом не зникла, а навіть відобразилася у її батьківському житті. Акторка розповіла, що пісні Спірс часто лунають під час купання її сина. Хоча інколи їй здається, що дитина вважає її дивною, це стало частиною їхнього родинного життя.

Феліція Кулотта також висловила бажання, щоб Тімоті Шаламе зіграв Джастіна Тімберлейка, а Дрю Беррімор - саму Кулотту. З таким зоряним складом фільм, без сумніву, приверне увагу глядачів.

"The Woman in Me" — це мемуари Брітні Спірс, які детально описують її шлях до слави, родинні трагедії та контроверсійну консерваторію, що була завершена судом у 2023 році. Книга, укладена за рекордним контрактом на 15 мільйонів доларів, розійшлася тиражем понад два мільйони примірників у США. Аудіокнига озвучена Мішель Вільямс, а Спірс записала вступ.



Права на екранізацію захопила Universal Pictures, а режисурою займеться Джон М. Чу, відомий за "Crazy Rich Asians" та "In The Heights". Продюсер Марк Платт також приєднався до проєкту. Хоча точний кастинг поки що невідомий, підтримка помічниці Спірс може надати Еммі Робертс перевагу серед претенденток на роль.

Джерело: Мovieweb