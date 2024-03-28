sonyazhytkova .28 марта, 2024 6

Студія Searchlight випустила перший трейлер фільму грецького режисера. У стрічці також зіграють Марґарет Куолі, Джо Алвін, Гонг Чау, Мамуду Аті і Хантер Шефер.

Згідно с синопсисом "Види доброти" - це "триптих моральної казки", де розповідається історія трьох героїі: чоловіка без вибору, який намагається взяти своє важке життя під контроль, поліцейського, який б'є тривогу, що його дружина, яка зникла в морі, повернулася і здається іншою людиною та жінку, яка шукає особливого духовного лідера.

Хоча тизер фільму здебільшого асоціюється з "Кримінальним чтивом" Тарантіно,проте Лантімос наголошує, що його авторський почерк присутній на протязі всього прев'ю, зокрема, через різні чорно-білі кадри, включаючи захоплюючу сцену під водою. Режисер, який був номінований на Оскар, під час події Британського кіноінституту в Лондоні відкрився про свій майбутній проєкт, натякаючи на його "сучасний" характер.

Відомо, що зйомки кінокартини "Види доброти" проходили в Новому Орлеані у 2022 році.

Прем'єра запланована на 21 червня.

Джерело: Нollywoodreporter