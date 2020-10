Анастасия Лях .27 октября, 2020 6

Издание We Got This Covered пустило слух, что в предстоящем третьем «Человеке-пауке» с Томом Холландом появится одна из возлюбленных Питера Паркера Гвен Стэйси в исполнении Эммы Стоун из предыдущего перезапуска франшизы.

Напомним, Стоун сыграла в двух фильмах с участием Эндрю Гарфилда в роли Спайдермена: «Новый Человек-паук » и «Новый Человек-паук : Высокое напряжение». В финале второго ее героиня погибла. Если Эмма снова сыграет Гвен Стэйси, то это, скорее всего, уже будет не просто Гвен, а фигурирующая в комиксах Гвен-паук (или Женщина-паук ).

Ранее сообщалось, что в триквеле с Холландом речь пойдет о мультивселенной. Джейми Фокс, сыгравший в «Высоком напряжении», вернется к роли антагониста Электро. Также могут возвратиться предыдущие исполнители роли Паркера: упомянутый Гарфилд и Тоби Магуайр.

Если на то пошло, то стоит ждать и возвращения Кирстен Данст в роли Мэри Джейн Уотсон.