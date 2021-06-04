Анастасия Лях .4 июня, 2021 2

Актриса опровергла слухи о возвращении к роли Гвен Стэйси в предстоящем фильме « Человек-паук : Нет пути домой».

Об этом Эмма Стоун рассказала в интервью MTV News. Она сказала, что в курсе слухов, но вынуждена разочаровать фанатов: в готовящейся картине она не появится. То же самое ранее сказал ее коллега и бывший партнер Эндрю Гарфилд касательно аналогичных слухов о своем участии в новом фильме о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. С другой стороны, актеры часто отнекиваются, так как студии запрещают им спойлерить, а потом раз и слухи подтверждаются.

Напомним, разговоры о возвращении Стоун и Гарфилда связаны с обоснованными предположениями, что сюжет «Нет пути домой» развернется в мультивселенной, где предстанут альтернативные версии известных персонажей, в том числе и альтернативные Спайдермены. Как минимум злодеи из параллельных вселенных появятся точно. На данный момент подтверждено участие Альфреда Молины в роли Осьминога и Джейми Фокса в роли Электро.

Релиз триквела намечен на 17 декабря 2021.