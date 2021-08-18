Анастасия Лях .18 августа, 2021 6

Как сообщил в соцсетях сотрудник издания The Hollywood Reporter, сыгравшая главную роль в «Круэлле» Эмма Стоун получит от студии Disney восьмизначную сумму отступных, то есть как минимум десять миллионов долларов.

Напомним, первой о своих правах заявила Скарлетт Йоханссон, которая подала на Disney в суд за нарушение контракта. Согласно договору на участие актрисы в фильме «Черная вдова», Йоханссон помимо фиксированного гонорара должна была получить процент от дохода с кассовых сборов. Однако тот факт, что студия выпустила ленту параллельно в кинотеатрах и на стриминге, лишил актрису возможности претендовать на полноценную прибыль.

Поскольку после «Черной вдовы» участие Йоханссон в марвеловских проектах не предусмотрено, Disney решила не удовлетворять претензии актрисы и даже внесла ее в черный список.

Однако вокруг притязания со стороны Эммы Стоун сложилась иная ситуация. Компания заинтересована в том, чтобы Стоун появилась в сиквеле «Круэллы» и поэтому решила выплатить актрисе отступные. Их размер составит восьмизначную сумму, но сколько точно, не раскрывается. Плюс согласно новому контракту Стоун получит аналогичный гонорар за сиквел даже в том случае, если проект по какой-либо причине не состоится.

Также ходили слухи, что в суд хочет обратиться Эмили Блант, сыгравшая главную роль в приключенческом диснеевском фильме «Круиз по джунглям» и также недовольная параллельным релизом в кино и онлайн. Однако пока что иска от Блант не было, а «Круиз по джунглям» после премьеры обзавелся анонсом о разработке продолжения.