Таня Гончаренко .15 августа, 2021 5

Эмма Стоун, великолепно исполнившая роль Круэллы, уже подписала контракт на съемки в продолжении картины - сообщает Deadline.

Первая часть "Круэллы" показала отличные мировые соборы - 221 млн долларов. И уже в июне этого года, Disney сообщили о том, что в разработке находится сиквел картины о стервозной дизайнерше. Правда, даже после подписания контракта со Стоун авторы шоу не назвали дату начала съемок.

Также, в начале лета, Disney сообщили, что в работе над второй частью "Круэллы" вернутся режиссер первого фильма - Крейг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара.