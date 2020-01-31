Титулованный греческий постановщик Йоргос Лантимос, создатель «Лобстера», «Убийства священного оленя» и «Фаворитки», снова снимет в своем проекте Эмму Стоун, пишет Deadline.
Речь, правда, не о полном метре, а о короткометражке, съемки которой пройдут в Греции и где партнером Эммы Стоун выступит французский актер Дэмиен Боннар. Сюжет не разглашается, но известно, что
Премьера короткометражки состоится в мае в Афинах в сопровождении живого оркестра.
Напомним, в «Фаворитке» Стоун сыграла фрейлину Эбигейл Мэшем при дворе английской королевы Анны и за свою игру получила номинацию на «Оскар» за роль второго плана.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую