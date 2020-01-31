Анастасия Лях .31 января, 2020 5

На фото: Эмма Стоун в фильме "Фаворитка"

Титулованный греческий постановщик Йоргос Лантимос, создатель «Лобстера», «Убийства священного оленя» и «Фаворитки», снова снимет в своем проекте Эмму Стоун, пишет Deadline.

Речь, правда, не о полном метре, а о короткометражке, съемки которой пройдут в Греции и где партнером Эммы Стоун выступит французский актер Дэмиен Боннар. Сюжет не разглашается, но известно, что каким-то образом встретятся различные виды искусства, в частности, живопись и музыка.

Премьера короткометражки состоится в мае в Афинах в сопровождении живого оркестра.

Напомним, в «Фаворитке» Стоун сыграла фрейлину Эбигейл Мэшем при дворе английской королевы Анны и за свою игру получила номинацию на «Оскар» за роль второго плана.