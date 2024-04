sonyazhytkova .14 апреля, 2024 8

Наразі акторка веде переговори з Universal Pictures стосовно таємничого проєкту, тоді як її чоловік, МакКері, розглядається на посаду режисера.

Патрік Канг та Майкл Левін, які керують продюсерською частиною серіалів NBC та UTV "Молода Скеля" (Young Rock), розробили унікальний сценарій для цієї стрічки. Подробиці сюжету залишаються в таємниці.

Продюсерами через 21 Laps будуть Шон Леві, Ден Коен і Ден Левін, а також Майкл Г. Вебер. Також у переговорах щодо продюсування через Fruit Tree перебувають сама Емма Стоун, Дейв МакКері та Алі Хертінг. За проєкт від студії будуть відповідати старший віце-президент з розвитку продукції Universal Ерік Байєрс та творча керівниця Жаклін Гарел.

У Стоун був насичений рік, не лише завдяки своїй Оскар-переможній ролі у фільмі "Бідолашні створіння", але й через її визнану акторську гру в серіалі Showtime "Прокляття" (де вона також виконувала роль виконавчого продюсера). Наступною її роботою буде стрічка "Різновиди доброти" від Searchlight, яка отримала конкурсний слот на майбутньому кінофестивалі Канн.

МакКері нещодавно продюсував "Справжній біль" для Searchlight, "Проблеміста" для A24 та виконував роль виконавчого продюсера у серіалі "Прокляття". Раніше він режисував "Медвідь Бріґзбі" і був письменником-режисером у SNL протягом п'яти сезонів.

Канг і Левін мають досвід наглядачів продюсерів у серіалах "Молода Скеля" для NBC/UTV та "Дугі Камеалоха, лікаря M.D." для Disney+. Вони також працювали над іншими телешоу, включаючи "Справедливість по суду", "Могутні качки" та "Ідеальну гармонію". Зустрілися під час роботи асистентами на "Як я зустрів вашу маму". Також, Левін є співведучим подкасту "The Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast" Філадельфійських 76ерс.

Джерело: Deadline