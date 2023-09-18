Таня Гончаренко .18 сентября, 2023 16

Голівудська акторка Емма Стоун створює справжні сексуальні вибухи у фільмі «Бідолахи» та відверто ділиться переживаннями та думками, що до незвичної героїні, розкриваючи інтимні сцени, які вже встигли обговорити на усіх континентах.

Зірка вважає, що інтимні моменти є важливими для вірної реалізації сексуального розкриття головної героїні Белли, яка є центральною темою фільму. Акторка відверто зізналася, що вона відчула не тільки захоплення, але й тривожність під час виконання цієї сміливої ролі.

Белла Бакстер рішуче відмовляється вписуватися у шаблони свого часу, і Емма Стоун, граючи цю роль, відчула справжню хвилю бурхливих емоцій.

"Чоловіки намагаються контролювати Беллу, нав`язують їй свої правила, але вона відмовляється це приймати. Героїня - справжня сильна особистість" – поділилася зірка.

"Я відчула суміш емоцій, коли взялася за цю роль - радість і тривогу. Для Белли немає місця сорому, травм чи обмежень. Вона народилася поза межами суспільства, яке намагається визначати роль жінки".

У фільмі «Бідолахи» режисера Йоргоса Лантімоса, подорож Белли - це фантастична еволюція, і вона вперта у своєму прагненні незалежності. У цій історії на кшталт Франкенштейна її персонаж служить символом свободи від суспільних стереотипів та норм.

Джерело: Movieweb