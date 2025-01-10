sonyazhytkova .10 января, 2025 11

"Hear Me Roar" розповідає захоплюючу хроніку трансгендерної жінки, яка вступила в юридичну боротьбу з урядом Великобританії за визнання свого шлюбу.

Картина, режисером якої є Емі Куп, розповідає про Елізабету Беллінджер, одну з перших трансгендерних жінок Великобританії, яка ще в 1980-х роках вступила в шлюб. Ця подія залишалася таємницею до 2000 року, коли Елізабета вирішила розпочати боротьбу за визнання її шлюбу з Майклом Беллінджером на законному рівні. Її кампанія призвела до трирічної судової битви, що стала важливою віхою в правовому полі країни. Фільм розпочинається з першої зустрічі героїні з адвокатом Ешлі Бейстоном (Анна Фріел), а далі ми слідуємо за їхнім шляхом через численні юридичні перепони.

Двократна володарка "Оскара" Емма Томпсон зображує суддю Елізабету Батлер-Слосс, а Анна Фріел — адвоката Бейстона. Ребекка Рут виконує роль Елізабети, а Крістофер Екклстон грає її чоловіка. У фільмі також зіграв Джуліан Овенден, відомий за роллю в серіалі "Бріджертони".

Джерело: Deadline