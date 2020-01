Анастасия Лях .28 января, 2020 7

Компания Disney не намерена закрывать прибыльную франшизу, основанную на одноименном парке аттракционов. Попытки еще раз перезапустить серию о Пиратах Карибского моря по-прежнему в силе.

В новом фильме не будет Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. И вообще, скорее всего, не будет никого из прежнего актерского состава. Сайт We Got This Covered утверждает, что в настоящее время студия рассматривает на главную роль звезду поттерианы Эмму Уотсон.

Также вероятной претенденткой возглавить обновленную приключенческую франшизу является Карен Гиллан, известная по «Стражам галактики» и ремейку «Джуманджи».

Над новым, шестым по счету, фильмом серии «Пираты Карибского моря» работают норвежский мувимейкер Хоакин Роннинг (постановщик «Мести Салазара») и создатель хваленого мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.

Сроки производства и дата релиза пока не называются.