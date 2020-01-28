Компания Disney не намерена закрывать прибыльную франшизу, основанную на одноименном парке аттракционов. Попытки еще раз перезапустить серию о Пиратах Карибского моря
В новом фильме не будет Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. И вообще, скорее всего, не будет никого из прежнего актерского состава. Сайт We Got This Covered утверждает, что в настоящее время студия рассматривает на главную роль звезду поттерианы Эмму Уотсон.
Также вероятной претенденткой возглавить обновленную приключенческую франшизу является Карен Гиллан, известная по «Стражам галактики» и ремейку «Джуманджи».
Над новым, шестым по счету, фильмом серии «Пираты Карибского моря» работают норвежский мувимейкер Хоакин Роннинг (постановщик «Мести Салазара») и создатель хваленого
Сроки производства и дата релиза пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую