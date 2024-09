sonyazhytkova .21 сентября, 2024 5

Перегляньте перше коротке відео драми з комедійними елементами "Turn Me On", яка незабаром відзначить свою світову прем'єру на кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Фільм, знятий Майклом Тибурським ("Звук тиші"), занурює глядачів у світ, де щоденний прийом обов'язкових вітамінів ліквідував незручності, пов’язані з людськими емоціями. Проте, коли молода пара вирішує пропустити свою дозу, вони вперше переживають справжню любов, радість і близькість. Але незабаром їм доведеться зіткнутися з емоційним багажем, який супроводжує ці нові відчуття.

До акторського складу приєдналися Джастін Х. Мін ("Beef"), номінантка на Еммі Дарсі Кардэн ("The Good Place"), володар Еммі Люк Кірбі ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Патті Гаррісон ("Together Together"), Неста Купер ("Cold Copy") та Гріффін Ньюмен ("The Tick").

Сценарій написала Анджела Бурасса ("If You Were the Last"), яка також виконує роль виконавчого продюсера. Цей талановитий склад обіцяє вразити глядачів своєю майстерністю та оригінальним підходом до сюжету.

Джерело: Deadline